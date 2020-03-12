В Воронеже в аптеках исчезли маски

12 Март 2020 2020-03-12T18:08:38+03:00

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В аптеках Воронежа в разгар пандемии коронавируса из продажи исчезли маски. Жительница столицы Черноземья разместила пост в Фейсбуке, в котором сообщила, что обошла семь аптек: три в Юго-Западном и четыре в Северном микрорайоне. Ни в одной из них масок не обнаружила. Зато на улице увидела женщину, которая продавала три штуки за 70 рублей. Конкретного места, где это происходило, автор поста не указала.

Корреспондент «КП-Воронеж» побывал в двух аптеках, расположенных в Коминтерновском районе. Ни в одной из них масок для взрослых не было. В одной из аптек вообще затруднились сказать, когда они снова появятся в продаже. В другой пообещали, что, может быть, ситуация с масками изменится в начале следующей недели. И сказали, что есть детские, которые, правда, слишком узки для взрослых.

Напомним, ранее скандал с аптеками, задравшими цены на маски, выходил на федеральный уровень. Дошло до того, что президент грозил провинившимся торговым организациям лишением лицензии. Однако в Воронежской области ни одного случая реализации этого призыва Владимира Путина не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU