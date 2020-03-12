2020-03-12T17:13:02+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали любителя угонять «Шевроле»

Мужчина разбирал французские машины на запчасти
Юрий КОЗЛОВ
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В феврале в отдел полиции № 2 пришел владелец «Шевроле-Ланос». Мужчина рассказал, что он припарковал машину во дворе многоэтажки на улице 45 Стрелковой Дивизии и ушел. А когда вернулся, автомобиль уже угнали.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные во дворе, и выяснили, что угонщик приехал на место преступления на «Хендай Солярис». Вскоре вора поймали. 29-летний житель Хохольского района, неоднократно судимый за кражи, признался, что похищал машины, чтобы разобрать их на запчасти и потом выгодно продать.

При этом вор питал слабость именно к «Шевроле-Ланос». Машину той же марки он угнал также в феврале в Южном микрорайоне. Ее он уже успел разобрать. Останки этого автомобиля и машину, угнанную в Коминтерновском районе, изъяли во время обыска.

- Общий ущерб, причиненный владельцам угнанных машин, составил более 300 тысяч рублей. В отношении угонщика возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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