В Воронежской области гастролер своровал удобрения на 2,8 миллиона рублей

12 Март 2020 2020-03-12T16:46:38+03:00

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Летом и осенью 2019 года произошли кражи на складах Подгоренского, Каменского, Бутурлиновского и Павловского районов.

Вор действовал по одной и той же схеме: вечером или ночью залезал на огороженную и охраняемую территорию складов, монтировкой срывал замок с двери. Потом переносил удобрения в свой автомобиль ВАЗ-21104 и уезжал. Один раз его увидел сторож, но преступник успел скрыться. Всего он своровал удобрения на 2,88 миллиона рублей.

- Полицейские выяснили, что восемь краж и грабеж совершал 51-летний житель Ростовской области, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. – Мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 158 и части 2 статьи 161 УК РФ «Кража» и «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Его направили в Павловский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU