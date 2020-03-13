Воронежский студенческий педотряд отметит 10-летие
В субботу, 14 марта, в актовом зале ВГУИТ пройдет веселый молодежный праздник, приуроченный к 10-летию студенческого педотряда «Лидер Времени» и психолого-педагогического отряда «Лидер Времени-2».
В программе мероприятия чествование активистов движения, творческие номера в исполнении студентов.
Педагогический отряд «Лидер Времени» входит в состав штаба Воронежских Студенческий Отрядов и является многолетним победителем Областного конкурса студенческих отрядов в номинации «Лучший педагогический отряд». Каждое лето его члены работают в детском оздоровительном лагере «Алмаз».
ИСТОЧНИК KP.RU