Воронежский студенческий педотряд отметит 10-летие

13 Март 2020 2020-03-13T08:19:29+03:00

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В субботу, 14 марта, в актовом зале ВГУИТ пройдет веселый молодежный праздник, приуроченный к 10-летию студенческого педотряда «Лидер Времени» и психолого-педагогического отряда «Лидер Времени-2».

В программе мероприятия чествование активистов движения, творческие номера в исполнении студентов.

Педагогический отряд «Лидер Времени» входит в состав штаба Воронежских Студенческий Отрядов и является многолетним победителем Областного конкурса студенческих отрядов в номинации «Лучший педагогический отряд». Каждое лето его члены работают в детском оздоровительном лагере «Алмаз».

ИСТОЧНИК KP.RU