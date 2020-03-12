В Воронеже определили, кто будет строить хирургический корпус онкодиспансера

12 Март 2020 2020-03-12T17:01:21+03:00

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Определилась организация, которой доверили строительство хирургического корпуса онкодиспансера. За сумму примерно 2,98 миллиарда рублей этими работами займется АО «ДСК». Надо сказать, что конкурентов на аукционе у этой компании не было.

За такую весьма приличную сумму, выделяемую из федерального бюджета, нужно будет возвести здание переменной этажности (в три, восемь и девять этажей) по адресу: улица Вайцеховского, 4. Хирургический корпус будет рассчитан на 340 коек. В нем планируют разместить 12 отделений со стационарами. В каждом из них будет от 17 до 60 коек. Также собираются сделать весьма обширный операционный блок – он будет рассчитан на 14 залов.

Завершить строительство планируют к июню 2023 г. До этого срока на улице Достоевского, которая одним своим концом упирается в улицу Сакко и Ванцетти, а другим – в набережную Массалитинова, перекрыли движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU