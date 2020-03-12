В Воронеже определили, кто будет строить хирургический корпус онкодиспансера
Определилась организация, которой доверили строительство хирургического корпуса онкодиспансера. За сумму примерно 2,98 миллиарда рублей этими работами займется АО «ДСК». Надо сказать, что конкурентов на аукционе у этой компании не было.
За такую весьма приличную сумму, выделяемую из федерального бюджета, нужно будет возвести здание переменной этажности (в три, восемь и девять этажей) по адресу: улица Вайцеховского, 4. Хирургический корпус будет рассчитан на 340 коек. В нем планируют разместить 12 отделений со стационарами. В каждом из них будет от 17 до 60 коек. Также собираются сделать весьма обширный операционный блок – он будет рассчитан на 14 залов.
Завершить строительство планируют к июню 2023 г. До этого срока на улице Достоевского, которая одним своим концом упирается в улицу Сакко и Ванцетти, а другим – в набережную Массалитинова, перекрыли движение.
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ИСТОЧНИК KP.RU