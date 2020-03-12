В Воронеже будут судить водителя, покалечившего пассажирку из-за выезда на красный

12 Март 2020 2020-03-12T15:25:53+03:00

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Воронежские следователи передают в суд дело 23-летнего воронежца, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего пострадала 19-летняя девушка.

Авария произошла 24 июня 2019 года примерно около полуночи. Мужчина на технически исправном автомобиле ВАЗ-21053 двигался по Кольцовской со стороны улицы Карла Маркса в направлении Плехановской. Приблизившись к перекрестку Кольцовской и Среднемосковской, он не остановился перед стоп-линией на красный сигнал светофора, выехал на перекресток и столкнулся с «Ладой Приора», следовавшей в направлении улицы Революции 1905 года и выехавшей на перекресток по правилам - на зеленый.

В аварии 19-летняя пассажирка ВАЗ-21053 получила тяжелые травмы. Водитель намерен возместить ей ущерб, связанный в потерей здоровья и лечением.

ИСТОЧНИК KP.RU