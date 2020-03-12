В Воронеже появится новая дорога в Боровом

12 Март 2020 2020-03-12T14:57:37+03:00

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Городские власти объявили об аукционе на право строить дорогу в микрорайоне Боровое. Она должна пройти от проезда к трассе «Дон», граничащего с водохранилищем, по улице Богатырской до улицы Планетная.

Длина новой дороги составит около 4,2 километра. В ней будет две полосы шириной 3,5 метра каждая. Также должны сделать тротуар. Его ширина будет 2 метра. Вдоль дороги поставят 143 фонаря. Ехать по ней можно будет со средней скоростью 70 км/час.

Заявки на аукцион принимают с 9.00 18 марта, в тот же день собираются определить победителя. Начальная цена торгов – 205,5 миллионов рублей. Иногда она снижается, как правило, незначительно. За эти деньги подрядчик должен провести подготовительные работы, в частности, вырубить 446 деревьев. Сама дорога должна быть полностью готова к 31 декабря 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU