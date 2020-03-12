2020-03-12T14:31:51+03:00
Происшествия

Под Воронежем молодая жена ударила мужа ножом в грудь

Мужчина в больнице, супруге грозит до 10 лет тюрьмы
Ярослав ИВАНОВ
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Ночью 11 марта врачи вызвали полицию в Эртильскую райбольницу: в приемное отделение привезли парня с ножевым ранением груди. Оперативники установили, что инцидент произошел в час ночи 11 марта в селе Ростоши.

Муж с женой поругались, женщина схватила кухонный нож и ударила супруга им в грудь. Потерпевший вышел на улицу, там его в крови увидел друг, который и вызвал «Скорую».

В доме сотрудники полиции обнаружили нож и одежду со следами крови. 24-летняя подозреваемая признала свою вину.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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