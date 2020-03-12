Воронежский заповедник показал с высоты птичьего полета живописное клюквенное болото

12 Март 2020 2020-03-12T14:19:18+03:00

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Воронежский заповедник поделился видеороликом живописного местечка на своей территории.

- Одно из необычных мест - Клюквенное болото. Когда-то здесь и правда росла клюква, но после засухи в начале 1970-х годов она исчезла. Сейчас болото то полностью пересыхает, то вновь заполняется водой, - отметили в заповеднике.

Видео с квадрокоптера снял старший научный сотрудник Александр Мишин еще в ноябре 2019 года, опубликовали его только сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU