2020-03-12T14:19:18+03:00
Общество

Воронежский заповедник показал с высоты птичьего полета живописное клюквенное болото

Место сняли с квадрокоптера
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежский заповедник. Клюквенное болото.Видео с квадрокоптера: старший научный сотрудник Александр Мишин.

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Воронежский заповедник поделился видеороликом живописного местечка на своей территории.

- Одно из необычных мест - Клюквенное болото. Когда-то здесь и правда росла клюква, но после засухи в начале 1970-х годов она исчезла. Сейчас болото то полностью пересыхает, то вновь заполняется водой, - отметили в заповеднике.

Видео с квадрокоптера снял старший научный сотрудник Александр Мишин еще в ноябре 2019 года, опубликовали его только сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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