Воронежский заповедник показал с высоты птичьего полета живописное клюквенное болото
Воронежский заповедник. Клюквенное болото.Видео с квадрокоптера: старший научный сотрудник Александр Мишин.
Воронежский заповедник поделился видеороликом живописного местечка на своей территории.
- Одно из необычных мест - Клюквенное болото. Когда-то здесь и правда росла клюква, но после засухи в начале 1970-х годов она исчезла. Сейчас болото то полностью пересыхает, то вновь заполняется водой, - отметили в заповеднике.
Видео с квадрокоптера снял старший научный сотрудник Александр Мишин еще в ноябре 2019 года, опубликовали его только сейчас.
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ИСТОЧНИК KP.RU