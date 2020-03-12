В Воронеже из-за угрозы коронавируса водителям маршруток выдадут медицинские маски

12 Март 2020 2020-03-12T14:42:30+03:00

Увидели в маршрутке водителя в маске, не пугайтесь, это просто профилактика. Фото: из архива «КП»

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В воронежской транспортной компании «Автолайн+» сообщили о решении принять профилактические меры в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, водителям раздадут медицинские маски, чтобы они их по возможности использовали при работе на маршруте, а также антибактериальные салфетки.

- Сейчас мы закупаем маски и планируем обеспечить ими водителей с 16 марта. Конечно, мы не будем заставлять наших работников находиться в них всю смену, - уточнил директор компании Роман Аржаных. – Это просто физически невозможно, попробуйте за рулем столько поездить, да еще и от пассажиров деньги брать, менять их, и все это при том, что вам постоянно что-то мешает. Тем не менее в случае, когда, скажем, кто-то из пассажиров вызывает подозрение своим болезненным видом, можно надеть маску на определенное время. Ну а антибактериальными салфетками, естественно, призываем активно пользоваться. Любая мера предосторожности не помешает.

«Автолайн+» обслуживает около двух десятков маршрутов, в том числе идущие через весь Воронеж №№ 11, 19, 30А, 60Б, 67А, 90, 93, 105, 125 и 125А.

На данный момент ни одного подтвержденного случая коронавируса в Воронежской области нет. Эту болезнь обнаружили только у нашего земляка, велосипедиста Игоря Боева, участвовавшего в соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Но и он, находясь в госпитале этой арабской страны, уже чувствует себя практически здоровым: температуры нет, ничего не беспокоит. Тем не менее Боев продолжает находиться на карантине.

Еще шесть человек пока находятся в медучреждениях с подозрением на коронавирус. В инфекционном отделении Новоусманской районной больницы лежат двое мужчин 54 и 39 лет и две женщины 49 и 33 лет. Все четверо недавно вернулись из Италии. Там же находится 26-летняя девушка – она была в Китае. Кроме того, в инфекционном боксе областной детской клинической больницы № 2 продолжает лечиться ее ровесница. Она вернулась из Италии в конце февраля и сейчас ждет окончательных результатов анализов, Предварительные показали, что коронавируса у нее нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU