2020-03-12T13:18:34+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на юбилейные Песковские чтения

Они пройдут 14 марта на территории Воронежского заповедника
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежского заповедникафото с сайта Воронежского заповедника
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В этом году наш земляк, журналист, публицист и фотограф Василий Песков отметил бы 90-летие. 14 марта в Воронежском биосферном заповеднике, носящем его имя, пройдут седьмые Песковские чтения. Их тема – воспоминания Василия Михайловича.

На встречу соберутся друзья, коллеги, ученики и поклонники Пескова. Принять участие в чтениях может любой желающий. В программе - презентация выставки «Река жизни». Путешествием по реке жизни Василий Михайлович называл воспоминания.

В музее журналиста в визит-центре гостям представят три интерактивные выставки «Творческий плацдарм», «Речка моего детства», «Бессмертный полк Василия Пескова» (о Великой Отечественной войне).

Перед собравшимися выступят депутат Госдумы Аркадий Пономарев, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, писатель из Франции Ив Готье и представители Алтайского заповедника. Про многолетней традиции в Воронеж приедут родственники Василия Михайловича.

Песковские чтения пройдут с 11 до 16 часов 14 марта на территории Центральной усадьбы и визит-центра Воронежского заповедника.

Но Песковские чтения - не единственное мероприятие, посвященное юбилею Пескова. 20-21 марта в Воронежском государственном университете пройдет научно-практическая конференция «Журналистика и география».

ИСТОЧНИК KP.RU

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