В Воронеже 16-летний парень сбежал из дома, чтобы улететь с 13-летней девушкой в Дубай

12 Март 2020 2020-03-12T14:08:47+03:00

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Сотрудники полиции, нашедшие детей в аэропорту Воронежа, рассказали подробности истории с побегом 16-летнего парня.

Правоохранители заметили в аэропорту несовершеннолетних без взрослых и попросили ребят предъявить документы. Они поинтересовались, что подростки делают в зале ожидания без родителей. Девушка ответила, что они планируют улететь в Дубай, но паспорта еще не имеет, а юноша протянул полицейскому документ.

По фотографии узнали парня, которого разыскивают родители. Напомним, они обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына, а также привлекли к поискам волонтеров после того, как 8 марта их ребенок не вернулся домой с прогулки.

Детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.

Инспекторам юная беглянка рассказала, что она придумала историю с поездкой в Дубай, чтобы проверить чувства молодого человека. Сотрудники транспортной полиции провели с подростками профилактическую беседу и в тот же день, 9 марта, передали их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU