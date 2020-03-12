2020-03-12T14:08:47+03:00
Общество

В Воронеже 16-летний парень сбежал из дома, чтобы улететь с 13-летней девушкой в Дубай

Путешествие школьница придумала, чтобы проверить чувства молодого человека
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Правоохранители заметили в аэропорту несовершеннолетних без взрослых и попросили ребят предъявить документыПравоохранители заметили в аэропорту несовершеннолетних без взрослых и попросили ребят предъявить документыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции, нашедшие детей в аэропорту Воронежа, рассказали подробности истории с побегом 16-летнего парня.

Правоохранители заметили в аэропорту несовершеннолетних без взрослых и попросили ребят предъявить документы. Они поинтересовались, что подростки делают в зале ожидания без родителей. Девушка ответила, что они планируют улететь в Дубай, но паспорта еще не имеет, а юноша протянул полицейскому документ.

По фотографии узнали парня, которого разыскивают родители. Напомним, они обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына, а также привлекли к поискам волонтеров после того, как 8 марта их ребенок не вернулся домой с прогулки.

Детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.

Инспекторам юная беглянка рассказала, что она придумала историю с поездкой в Дубай, чтобы проверить чувства молодого человека. Сотрудники транспортной полиции провели с подростками профилактическую беседу и в тот же день, 9 марта, передали их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем молодая жена ударила мужа ножом в грудь
Воронежский заповедник показал с высоты птичьего полета живописное клюквенное болото
В Воронеже из-за угрозы коронавируса водителям маршруток выдадут медицинские маски
Воронежцев приглашают на юбилейные Песковские чтения
В Воронеже 16-летний парень сбежал из дома, чтобы улететь с 13-летней девушкой в Дубай
В Воронеже пройдет семейный фестиваль
Мужчина попал под поезд в пригороде Воронежа
Жителя Воронежской области трижды попавшегося пьяным за рулем отправили на 1,5 года в колонию
Воронежец заплатил за путевку в санаторий фейковому сайту
Банка УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Воронежцы увидят народное кино «Счастье в конверте»
Под Воронежем "Лада Калина" сбила мотоциклиста без прав
В Воронеже пройдет бенефис известной актрисы
В Воронеже создали петицию за отмену закона «о золотых парашютах»
В Воронежской области водителя, сбившего насмерть студентку, отправили в колонию-поселение
Инспекторы не рекомендуют воронежцам пересаживаться на мотоциклы
Во время обысков по делу арестованного за взятку воронежского ректора нашли внушительный автопарк