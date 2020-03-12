2020-03-12T13:47:31+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет семейный фестиваль

В программе квесты, викторины, концерт и благотворительная ярмарка
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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17 мая в столице Черноземья пройдет фестиваль «Семья духом сильна», приуроченный к Международному дню семьи.

В программе многочисленные интерактивные площадки и конкурсы. Гости смогут погрузиться в мир виртуальной реальности на площадке VR. Специальная зона будет организована для любителей настольных игр и головоломок. Самые юные посетители смогут продемонстрировать свои таланты в области рисования, пройти полезный квест «Безвредные советы» от поискового отряда «Лиза Алерт», поучаствовать с родителями в увлекательной викторине «МегаМозг».

Центральным событием фестиваля станет квест, в котором примут участие семейные команды в составе 4-5 человек (мама, папа, бабушка, дедушка, дети). Квест будет состоять из двух частей: спортивной (прохождение эстафеты) и интеллектуальной (задания на знание истории и культуры России).

Будет на фестивале и концерт. В нем примут участие талантливые музыканты и танцевальные коллективы Воронежа, а резиденты «Лиги чтецов» из Липецка научат художественному и скоростному чтению, расскажут интересные факты о книгах.

Во время фестиваля будет работать благотворительная ярмарка, средства от продажи товаров пойдут на лечение онкобольных детей.

Фестиваль пройдет 17 мая с 12.00 до 17.00 на территории пространства «Винзавод».

ИСТОЧНИК KP.RU

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