Мужчина попал под поезд в пригороде Воронежа

12 Март 2020 2020-03-12T12:49:13+03:00

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Смертельное ЧП случилось на железнодорожной станции Графская в микрорайоне Краснолесный: пассажирский поезд «Санкт-Петербург - Адлер» задел 32-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.

Трагедия произошла около четырех часов дня 10 марта. Пострадавший переходил по железнодорожным путям в неположенном месте, хотя на станции есть надземный переход. Несчастный скончался до приезда «Скорой». Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU