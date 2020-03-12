Жителя Воронежской области трижды попавшегося пьяным за рулем отправили на 1,5 года в колонию

12 Март 2020 2020-03-12T12:13:00+03:00

И лишили прав на три года

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В Боброве осудили водителя трижды в течение нескольких дней подряд попавшегося пьяным за рулем.

39-летнего мужчину, уже имевшего судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 4 декабря 2019 остановили в Боброве, он был пьян – это подтвердило медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Но он не извлек никаких уроков и снова попался пьяным в течение двух дней подряд: сначала 8 декабря 2019 года в селе Семено-Александровка Бобровского района, а 9 декабря 2019 года снова в Боброве.

Суд отправил нарушителя на 1,5 года в колонию строгого режима, с лишением прав на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU