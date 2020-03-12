2020-03-12T12:13:00+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области трижды попавшегося пьяным за рулем отправили на 1,5 года в колонию

И лишили прав на три года
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Боброве осудили водителя трижды в течение нескольких дней подряд попавшегося пьяным за рулем.

39-летнего мужчину, уже имевшего судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 4 декабря 2019 остановили в Боброве, он был пьян – это подтвердило медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Но он не извлек никаких уроков и снова попался пьяным в течение двух дней подряд: сначала 8 декабря 2019 года в селе Семено-Александровка Бобровского района, а 9 декабря 2019 года снова в Боброве.

Суд отправил нарушителя на 1,5 года в колонию строгого режима, с лишением прав на три года.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем молодая жена ударила мужа ножом в грудь
Воронежский заповедник показал с высоты птичьего полета живописное клюквенное болото
В Воронеже из-за угрозы коронавируса водителям маршруток выдадут медицинские маски
Воронежцев приглашают на юбилейные Песковские чтения
В Воронеже 16-летний парень сбежал из дома, чтобы улететь с 13-летней девушкой в Дубай
В Воронеже пройдет семейный фестиваль
Мужчина попал под поезд в пригороде Воронежа
Жителя Воронежской области трижды попавшегося пьяным за рулем отправили на 1,5 года в колонию
Воронежец заплатил за путевку в санаторий фейковому сайту
Банка УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Воронежцы увидят народное кино «Счастье в конверте»
Под Воронежем "Лада Калина" сбила мотоциклиста без прав
В Воронеже пройдет бенефис известной актрисы
В Воронеже создали петицию за отмену закона «о золотых парашютах»
В Воронежской области водителя, сбившего насмерть студентку, отправили в колонию-поселение
Инспекторы не рекомендуют воронежцам пересаживаться на мотоциклы
Во время обысков по делу арестованного за взятку воронежского ректора нашли внушительный автопарк