Воронежец заплатил за путевку в санаторий фейковому сайту

12 Март 2020 2020-03-12T12:13:26+03:00

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За 11 марта мошенники обманули 12 жителей Воронежской области. На общую сумму около полумиллиона рублей.

45-летний воронежец нашел в интернете выгодное предложение по отдыху в санатории на берегу Черного моря - очень уж недорогая была путевка. По указанным банковским реквизитам потерпевший перевел более 35 тысяч рублей в качестве оплаты за бронирование номера. Через некоторое время мужчина решил отменить поездку и вернуть деньги, однако сайт, на котором он осуществлял бронирование, оказался заблокирован. Связавшись с санаторием, потерпевший выяснил, что его оплата на расчетный счет не поступала. Сайт оказался фэйковым.

Будьте бдительны при переводе денег по неизвестным реквизитам и на страницах сомнительных сайтов. Не разглашайте личные данные, в том числе лицам, представляющимися сотрудниками финансовых учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU