2020-03-12T11:26:45+03:00
Общество

Банка УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля

Банк УРАЛСИБ по итогам февраля 2020 года увеличил объемыипотечного кредитования почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
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В феврале 2020 года было выдано порядка 1,9 тысячипотечных кредитов на общуюсумму более чем 3,5млрд рублей. Средняя сумма кредита в феврале выросла более чемна 30% по сравнению с февралем прошлого года и составила 3 млн рублей.

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программына приобретение готового жилья, на покупку строящегося жилья, на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, а также программа «Легкий старт» (прежнее название – «Ипотечные каникулы»). Действует программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Кроме того, клиентыБанка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8 800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и в отделениях Банка УРАЛСИБ. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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