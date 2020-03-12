2020-03-12T11:22:46+03:00
Общество

Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»

Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ международных платежных систем, могут оформить новые карты платежной системы «Мир» в любом отделении Банка
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Выпуск и годовое обслуживание карты «Мир» для таких категорий клиентов – бесплатны.

В соответствии с требованиями ФЗ №161 от 27.06.2011 г., с 1 июля 2020 года пенсионные выплаты могут зачисляться только на карты национальной платежной системы «Мир», зачисления на карты других платежных систем производиться не будут.

Для получения новой карты «Мир» необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и написать заявление о выпуске карты. Карта «Мир» может быть выпущена либо к действующему счету, либо с одновременным открытием нового счета. Если карта «Мир» оформляется с новым счетом, менеджер Банка поможет оформить заявление о доставке пенсии на новый счет, клиенту останется передать заявление в Пенсионный фонд. Старая карта другой платежной системы в этом случае может использоваться на те же цели, что и раньше, кроме зачисления пенсионных выплат.

Более подробно об оформлении карты можно в отделениях Банка, по телефону

8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем молодая жена ударила мужа ножом в грудь
Воронежский заповедник показал с высоты птичьего полета живописное клюквенное болото
В Воронеже из-за угрозы коронавируса водителям маршруток выдадут медицинские маски
Воронежцев приглашают на юбилейные Песковские чтения
В Воронеже 16-летний парень сбежал из дома, чтобы улететь с 13-летней девушкой в Дубай
В Воронеже пройдет семейный фестиваль
Мужчина попал под поезд в пригороде Воронежа
Жителя Воронежской области трижды попавшегося пьяным за рулем отправили на 1,5 года в колонию
Воронежец заплатил за путевку в санаторий фейковому сайту
Банка УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Воронежцы увидят народное кино «Счастье в конверте»
Под Воронежем "Лада Калина" сбила мотоциклиста без прав
В Воронеже пройдет бенефис известной актрисы
В Воронеже создали петицию за отмену закона «о золотых парашютах»
В Воронежской области водителя, сбившего насмерть студентку, отправили в колонию-поселение
Инспекторы не рекомендуют воронежцам пересаживаться на мотоциклы
Во время обысков по делу арестованного за взятку воронежского ректора нашли внушительный автопарк