Воронежцы увидят народное кино «Счастье в конверте»

12 Март 2020 2020-03-12T10:42:35+03:00

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С 12 марта воронежские зрители смогут посмотреть в кинотеатрах фильм «Счастье в конверте». Он посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Фильм снят как альманах, в который входят три новеллы: «Время последних романтиков», «Куда уходят поезда» и «Подарок Деда Мороза». Это притча о любви и предательстве, о дружбе и одиночестве, о добре и взаимовыручке, о российской ментальности. О войне рассказывается через события сегодняшних дней, через ту память, которая незримо присутствует в каждой российской семье и волнует людей разных поколений, определяя содержание и смысл их поступков.

В трех связанных между собой современных историях создатели картины рассказывают о судьбах простых людей разных поколений, нравственных и семейных ценностях, о том, как важно сохранить достоинство при любой жизненной ситуации. Каждая из историй начинается или заканчивается письмом, за которым стоят поступки героев и понимание, из чего складывается простое человеческое счастье.

«Время последних романтиков»

Андрей Семёнович и Фёдор Иванович – фронтовые товарищи, много лет живущие по соседству на живописном Черноморском побережье. Андрей Семёнович дни напролёт проводит за гончарным кругом, желая построить музей для школы, а Фёдор Иванович страстно мечтает путешествовать по миру. Привычный, размеренный уклад жизни старых друзей нарушает невероятное событие - Фёдор Иванович получает известие о том, что выиграл в конкурсе и наградой победителю является… кругосветное путешествие! Несколько месяцев Андрей Семёнович получает восторженные письма и открытки от Фёдора Ивановича из разных уголков мира, и радуется. Но однажды, очередное письмо от закадычного друга, переворачивает жизнь Андрея Семёновича…

«Куда уходят поезда»

Санкт-Петербург, 90-е годы. Марина много лет контролирует расписание и отправляет поезда на железнодорожном вокзале. Однажды, среди повседневного хаоса – маршрутов, вагонов и накладных – Марина замечает на перроне странную пожилую женщину с билетом в руках. Встреча с необычной пассажиркой круто меняет жизнь Марины, давая шанс исправить давнюю ошибку и получить искупление…

«Подарок Деда Мороза»

В маленькой Сибирской деревне живёт дед Василий со своим внуком – первоклассником Севой. В канун Нового года малыш пишет письмо Деду Морозу с просьбой выполнить самое заветное его желание. Заботливый дед перехватывает письмо на почте, но, прочитав его, понимает, что не в силах осуществить мечту мальчика. И всё же, горячая любовь деда способна сотворить для внука настоящее Новогоднее чудо, и сделать ребёнка самым счастливым человеком на свете…

Фильм уже увидели жители 32 регионов России в рамках закрытых показов премьерного автобусного тура «Счастье в конверте». После премьеры кинозрители писали письма своим близким и родным с пожеланием добра и счастья, отправку их съемочная группа брала на себя.

- Сегодня вокруг нас очень много злобы и негатива. Мне хотелось этим фильмом сделать мир немножко добрее, светлее, радостнее и волшебнее. Наша картина призывает зрителей ощутить момент «здесь и сейчас» и наконец-то честно поговорить с самим собой, - говорит режиссер Светлана Суханова, известная кинозрителям как актриса по фильмам «Полицейский с Рублевки», «Беловодье. Тайна затерянной страны». Истории были сняты разными операторскими группами в различных регионах России. Зрители увидят и цветущую маковые поля Крыма, и заснеженную тайгу в Карелии, и золотую осень в Санкт Петербурге.

Принципиальное решение не приглашать для съемок звезд первой величины, чтобы усилить эффект реалистичности, не позволило сыграть в фильме другу съемочной группы Александру Петрову, хотя одна из ролей изначально была написана именно для него.

В картине сыграли Татьяна Самарина, Анна Захарова, Евгения Глотова, Залим Мирзоев, Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина, Варвара Гусинская, Ефим Каменецкий, Федор Лещев, Евгений Капитонов, Любовь Макеева и другие.

«Счастье в конверте» можно посмотреть в кинотеатрах «Юность», «Левый Берег», «Стар и млад» в Граде, в «Синема парк» в Галерее Чижова и в «Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU