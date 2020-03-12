2020-03-12T10:07:04+03:00
Происшествия

Под Воронежем "Лада Калина" сбила мотоциклиста без прав

Авария произошла в Павловске
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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За 11 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 83 ДТП, большинство из которых произошло в областном центре – 67.

Около 11 часов утра в Павловске 27-летний водитель автомобиля «Лада Калина» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге мотоциклу. 23-летнего мотоциклиста доставили в больницу с травмами различной тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают причины аварии. Уже известно, что мотоциклист не имел прав, кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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