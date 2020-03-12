В Воронеже пройдет бенефис известной актрисы

12 Март 2020 2020-03-12T09:19:01+03:00

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12 марта в Воронежском театре драмы пройдет бенефис Елены Гладышевой, посвященный прошедшему юбилею актрисы.

Елена Гладышева работает в Кольцовском театре без малого 40 лет, с момента окончания театрального факультета Воронежского института искусств. За это время она сыграла несколько десятков ролей в знаковых спектаклях театра. И сегодня актриса занята почти во всех премьерах. В числе ее работ последних сезонов: Миронова («С любимыми не расставайтесь» Володина), Шарлотта («Вишневый сад» Чехова), тетя Лида («Тот самый день» Пулинович), Розалия («Итальянский брак» Эдуардо де Филиппо), Амазонка («Улитка на склоне» Стругацких).

В свой бенефисный вечер Елена Ивановна выйдет на сцену в роли Сары Абрамовны в новой постановке режиссера Никиты Рака «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды. По окончании спектакля состоится чествование артистки. Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU