2020-03-12T09:19:01+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет бенефис известной актрисы

В драмтеатре отметят юбилей Елены Гладышевой
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Елена Гладышева.Елена Гладышева.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

12 марта в Воронежском театре драмы пройдет бенефис Елены Гладышевой, посвященный прошедшему юбилею актрисы.

Елена Гладышева работает в Кольцовском театре без малого 40 лет, с момента окончания театрального факультета Воронежского института искусств. За это время она сыграла несколько десятков ролей в знаковых спектаклях театра. И сегодня актриса занята почти во всех премьерах. В числе ее работ последних сезонов: Миронова («С любимыми не расставайтесь» Володина), Шарлотта («Вишневый сад» Чехова), тетя Лида («Тот самый день» Пулинович), Розалия («Итальянский брак» Эдуардо де Филиппо), Амазонка («Улитка на склоне» Стругацких).

В свой бенефисный вечер Елена Ивановна выйдет на сцену в роли Сары Абрамовны в новой постановке режиссера Никиты Рака «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды. По окончании спектакля состоится чествование артистки. Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем "Лада Калина" сбила мотоциклиста без прав
В Воронеже пройдет бенефис известной актрисы
В Воронеже создали петицию за отмену закона «о золотых парашютах»
В Воронежской области водителя, сбившего насмерть студентку, отправили в колонию-поселение
Инспекторы не рекомендуют воронежцам пересаживаться на мотоциклы
Во время обысков по делу арестованного за взятку воронежского ректора нашли внушительный автопарк
Стелу и памятник на площади Победы в Воронеже очистят пескоструем
В Воронеже женщина вышла замуж за вьетнамца за 45 тысяч рублей
В Воронежской области разыскивают убийцу, зарезавшего двух мужчин
В Воронежской области за гибель рабочего на пожаре будут судить генерального директора
Фестиваль «Крымская весна» пришлось отменить в Воронеже из-за коронавируса
В Воронеже отключат отопление в 54 многоэтажках
В Воронеже по жалобе жильца одной квартиры закрыли лифт для всего дома
В Воронежской области сливали канализационные стоки в заказник «Каменная степь»
В Воронеже синоптики обещают снег
Несмотря на вспышку коронавируса, итальянские артисты собираются на Платоновский фестиваль в Воронеж
В Воронеже установлены еще два температурных рекорда
В Воронежской области фальшивомонетчики используют сайты бесплатных объявлений
У экс-супруги обвиняемого во взятке воронежского ректора нашли недвижимость в Италии и Турции
В Воронежской области мужчина угнал «семерку», утопил ее в грязи и сжег
В Воронежской области прокуратура потребовала устранить ошибки в квитанциях на вывоз мусора
Ректор воронежского опорного вуза из «подозреваемого» стал «обвиняемым» по делу о взятке
В воронежском «Буране» - новый генеральный директор
Вернувшиеся из стран со вспышками коронавируса воронежцы могут получить больничный без посещения медорганизации
Воронежец испугался «хакерской атаки» и потерял 140 тысяч рублей
В Воронеже 8 марта отравился насмерть студент института искусств