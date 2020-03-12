В Воронеже создали петицию за отмену закона «о золотых парашютах»

12 Март 2020 2020-03-12T08:30:26+03:00

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Активисты запустили на портале «Российская общественная инициатива» петицию об отмене закона о «золотых парашютах». Напомним, в декабре 2014 года Дума Воронежской области приняла закон № 207, который внес поправки в областной закон «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности госслужбы» и «О госдолжностях». Речь идет о пожизненных доплатах к пенсии чиновников в размере от 45 до 75% от среднего заработка. Как отмечают инициаторы петиции, «золотую» пенсию получают 179 человек, некоторые - более 300 тысяч в месяц.

- В 2020 году на эти цели уйдет 210 миллионов 706 тысяч рублей - колоссальные суммы, учитывая, что в Воронежской области огромное количество нерешенных проблем, многие специалисты получают очень низкую зарплату, на огромное количество инициатив людям отвечают, что на это не хватает средств в бюджете области, - отмечают в петиции ее создатели. - Требуем отменить закон № 207.

На сегодняшний момент петицию подписали чуть более 600 человек. Еще нужно собрать 99 тыс подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU