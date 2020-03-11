В Воронежской области водителя, сбившего насмерть студентку, отправили в колонию-поселение

11 Март 2020 2020-03-11T19:55:55+03:00

Вину он так и не признал

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Новоусманский районный суд приговорил 47-летнего Сергея Тарлыкова к трем годам колонии-поселения. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. Его признали виновным в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Как установлено судом, в марте 2019 года мужчина на автомобиле «Форд Фокус» ехал по выделенной полосе для маршруток. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу в Новоусманском районе, он не притормозил и сбил 22-летнюю студентку. Девушка переходила дорогу. В результате ДТП она скончалась от полученных травм.

- Вину в совершении указанного преступления Тарлыков ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного разбирательства не признал, несмотря на показания двух очевидцев – других водителей, которые остановились на пешеходном переходе и пропустили погибшую девушку. Материальный или моральный вред от совершенного преступления он не возместил, - подчеркнули в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU