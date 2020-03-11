Инспекторы не рекомендуют воронежцам пересаживаться на мотоциклы

11 Март 2020 2020-03-11T19:48:34+03:00

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Воронежская Госавтоинспекция рекомендует жителям региона не спешить пересаживаться на мотоциклы и прочий двухколесный транспорт.

- Прогнозируется резкое изменение режима. При низких температурах и выпадении осадков, дорога покрывается тонким слоем наледи, а резина, установленная на мототранспорте, не позволяет безопасно передвигаться в таких условиях, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

Да и большинство автомобилистов за зиму успевают позабыть о существовании мотоциклистов. Водителям следует пристально следить за ситуацией на дороге, особенно в слепых зонах. Так же при перестроении не забывать про поворотники, даже если кажется, что дорога пустая.

- Мотоцикл - гораздо более маневренное и быстрое транспортное средство, чем автомобиль, и обязывает думать и просчитывать ситуацию на дороге быстрее чем того требует автомобиль. В большинстве случаев в момент, когда вы заметили мотоцикл, его пилот уже вас увидел, просчитал вашу траекторию и свой маневр для безопасного разъезда. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, - это ничего не делать. Продолжайте движение, не совершайте резких маневров, ускорений или торможений. Мотоциклист сделает все возможное, чтобы миновать вас безопасно, - уверены в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU