Стелу и памятник на площади Победы в Воронеже очистят пескоструем

11 Март 2020 2020-03-11T19:21:05+03:00

Кроме того, подрядчик планирует благоустроить территории рядом с Главпочтамтом и за памятником Фото: предоставлено АО ГИ «Гипрокоммундортранс».

Ожидается, что все работы завершатся к 9 мая

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11 марта генеральный директор АО «Гипрокоммундортранс» Екатерина Алексеева на акции «Синий платочек» рассказала о реконструкции площади Победы. На данный момент завершаются работы на самой площади, а также – лестничного схода к бульвару Помяловского.

В частности, осталось только провести эффективную очистку стелы и памятника у Вечного огня. Для этого специалисты применят абразив, распыляемый мощным потоком воздуха – пескоструйную обработку.

Кроме того, подрядчик планирует благоустроить территории рядом с Главпочтамтом и за памятником. Институт разработал дополнительную проектно-сметную документацию, провел необходимую экспертизу. Обновленная площадь должна быть полностью готова к юбилею Великой Победы.

Уже прошли испытания фонтаны и новая ливневая канализация. Чтобы выделить доминанту площади - стелу, оборудованы места со смотровыми площадками, которые напоминают контрфорс от стены старой крепости. Участки, где находится сама стела, скульптурная группа и стена с именами Героев войны, замостили гранитом красного цвета. Все выполненные на данный момент строительные работы полностью соответствуют проектным решениям.

ИСТОЧНИК KP.RU