В Воронеже женщина вышла замуж за вьетнамца за 45 тысяч рублей

11 Март 2020 2020-03-11T19:07:18+03:00

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В 2018 году 33-летний гражданин Вьетнама предложил 38-летней жительнице Воронежа свою руку, сердце и 45 тысяч рублей. Та, видимо, от сердца отказалась, но за деньги все-таки решилась на «фиктивный брак». В августе того же года отдел ЗАГС Новоусманского районо зарегистрировал этот интернациональный союз.

- С момента заключения брака супруги больше не общались, совместно не жили, общее хозяйство не вели, намерений создать семью у них не было. В России мужчина был зарегистрирован по адресу своих родственников, где фактически и проживал, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Женщина жила со своими сыновьями, которые никогда отчима-иностранца не видели. Да и о том, что у них появился новый «папа», узнали только от нее.

Зачем же тогда был нужен брак? Так, в феврале 2019 года гражданин Вьетнама получил разрешения на временное пребывание в России без установленной квоты. В дальнейшем у него было бы право получить гражданство в упрощенном порядке.

Прокуратура района направила в суд иск о признании брака недействительным. 10 марта Железнодорожный районный суд рассмотрел дело и согласился с доводами прокурора. Теперь вьетнамцу нужно будет осторожнее искать возлюбленную в России.

ИСТОЧНИК KP.RU