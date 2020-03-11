В Воронежской области разыскивают убийцу, зарезавшего двух мужчин

11 Март 2020 2020-03-11T18:50:34+03:00

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9 марта у одного из частных домов села Березовка Аннинского района местные жители обнаружили тела двух мужчин с множественными колото-резанными ранами в области груди. Погибли двое селян 29 и 39 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Сотрудники полиции вместе со следователями-криминалистами разыскивают убийцу.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Роман Филатов.

ИСТОЧНИК KP.RU