2020-03-11T18:48:29+03:00
Происшествия

В Воронежской области за гибель рабочего на пожаре будут судить генерального директора

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
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В прокуратуре области передали в Павловский районный суд уголовное дело генерального директора местного хлебоприемного предприятия.

По данным следствия, руководитель организации плохо следил за соблюдением техники безопасности на производстве. В частности, использовал топливо низкого качества, бак, куда его заливали, размещался так, что при ЧП мог создать угрозу для работников предприятия. Также к работе допускали неаттестованных сотрудников.

В результате всех этих безобразий 19 июля 2019 года случился пожар в сушильно-очистительной башне предприятия. Трое работников получили сильные ожоги, один из них 7 августа умер в больнице. Без отца остались трое детей.

Генеральный директор будет отвечать перед судом по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека». Максимальная ответственность по ней – пять лет лишения свободы.

Руководитель предприятия признал свою вину, а также принял меры по возмещению морального вреда и материального ущерба. Обычно суд это учитывает при вынесении приговора. Так что срок вряд ли будет максимальным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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