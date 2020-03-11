В Воронежской области за гибель рабочего на пожаре будут судить генерального директора
В прокуратуре области передали в Павловский районный суд уголовное дело генерального директора местного хлебоприемного предприятия.
По данным следствия, руководитель организации плохо следил за соблюдением техники безопасности на производстве. В частности, использовал топливо низкого качества, бак, куда его заливали, размещался так, что при ЧП мог создать угрозу для работников предприятия. Также к работе допускали неаттестованных сотрудников.
В результате всех этих безобразий 19 июля 2019 года случился пожар в сушильно-очистительной башне предприятия. Трое работников получили сильные ожоги, один из них 7 августа умер в больнице. Без отца остались трое детей.
Генеральный директор будет отвечать перед судом по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека». Максимальная ответственность по ней – пять лет лишения свободы.
Руководитель предприятия признал свою вину, а также принял меры по возмещению морального вреда и материального ущерба. Обычно суд это учитывает при вынесении приговора. Так что срок вряд ли будет максимальным.
ИСТОЧНИК KP.RU