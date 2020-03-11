2020-03-11T18:04:40+03:00
Общество

В Воронеже по жалобе жильца одной квартиры закрыли лифт для всего дома

Теперь людям с верхних этажей волей-неволей придется заниматься физкультурой
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники Роспотребнадзора проверили жалобу одного из жильцов дома № 142/2 на Московском проспекте на слишком громкую работу лифта ночью. Они сделали необходимые замеры и посчитали, что уровень шума, действительно, превышает допустимые санитарные нормативы.

В итоге от директора обслуживающей дом управляющей компании «Учитель» потребовали остановить работу лифта на три недели. Судебные приставы будут следить, чтобы в течение этого времени его не включали.

Таким образом, жаловавшийся жилец будет сладко спать, а обитатели дома, живущие на верхних этажах, будут заниматься физподготовкой, поднимаясь в свои квартиры пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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