В Воронеже по жалобе жильца одной квартиры закрыли лифт для всего дома
Сотрудники Роспотребнадзора проверили жалобу одного из жильцов дома № 142/2 на Московском проспекте на слишком громкую работу лифта ночью. Они сделали необходимые замеры и посчитали, что уровень шума, действительно, превышает допустимые санитарные нормативы.
В итоге от директора обслуживающей дом управляющей компании «Учитель» потребовали остановить работу лифта на три недели. Судебные приставы будут следить, чтобы в течение этого времени его не включали.
Таким образом, жаловавшийся жилец будет сладко спать, а обитатели дома, живущие на верхних этажах, будут заниматься физподготовкой, поднимаясь в свои квартиры пешком.
ИСТОЧНИК KP.RU