2020-03-11T17:51:21+03:00
Общество

В Воронежской области сливали канализационные стоки в заказник «Каменная степь»

Результаты исследований отправлены в лабораторию
Олег ИВАНОВ
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Неочищенные стоки по системе балочных прудов на балке Верхнеозерская попадают в ручей Сухой ЧигоракНеочищенные стоки по системе балочных прудов на балке Верхнеозерская попадают в ручей Сухой ЧигоракФото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Жители поселка Верхнеозерский Таловского района пожаловались в прокуратуру на ситуацию канализационными стоками в государственном природном заказнике федерального значения «Каменная степь». Оказалось, что туда сливали неочищенные стоки из учебного здания и общежитий Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума и многоквартирного жилого дома № 1 по улице Мичуринская.

- В дальнейшем неочищенные стоки по системе балочных прудов на балке Верхнеозерская попадают в ручей Сухой Чигорак, являющуюся притоком реки Битюг. Специалистами отобраны образцы сточных вод и пробы грунта для проведения качественного химического анализа, - отметили в областной прокуратуре.

Кроме того, на территории заказника «Каменная степь» специалисты наткнулись на несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. Ее площадь - 150 кв. метров. Также зафиксированы факты захламления отходами территории поселка 1-й участок института им. Докучаева, входящего в состав Каменно-Степного сельского поселения Таловского района.

После получения заключений о результатах лабораторных исследований будет решен вопрос о применении мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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