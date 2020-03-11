В Воронеже синоптики обещают снег

11 Март 2020 2020-03-11T18:09:09+03:00

Это будет очень уж резким контрастом с нынешним теплом

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Воронежские синоптики сообщили о резком изменении погоды. Уже с 12 марта она начнет ухудшаться

- В ночь на 12 марта над нашей областью пройдет холодный фронт. И уже днем резко похолодает. А в выходные вернется нормальная для марта погода с небольшими минусом ночью и плюсом днем. Причем очень вероятен небольшой снег, местами с дождем, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на 12 марта вместо юго-западного подует западный ветер и похолодает до +3. Усилится дождь, который не прекратится и днем. Потеплеет до +8.

Ночью в четверг, 13 марта, будет почти такая же погода, что и сутками ранее, только дождь обещают не такой сильный. Днем будет выглядывать солнце. Просветы в тучах сменятся небольшим дождем. Зато температура поднимется до +10 градусов.

В ночь на субботу, 14 марта, подует северо-западный ветер. При +1 градусе пойдет дождь, переходящий в снег. Днем потеплеет до +6. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ночью в пятницу, 15 марта, снова сменится ветер – на этот раз на северо-восточный, который принесет с собой -2 градуса. Днем ртутный столбик подскочит до +3. Целые сутки обещают небольшой снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU