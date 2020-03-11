2020-03-11T18:09:09+03:00
Общество

В Воронеже синоптики обещают снег

Это будет очень уж резким контрастом с нынешним теплом
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
14 и 15 марта в Воронеже прогнозируют мокрый снег.14 и 15 марта в Воронеже прогнозируют мокрый снег.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Воронежские синоптики сообщили о резком изменении погоды. Уже с 12 марта она начнет ухудшаться

- В ночь на 12 марта над нашей областью пройдет холодный фронт. И уже днем резко похолодает. А в выходные вернется нормальная для марта погода с небольшими минусом ночью и плюсом днем. Причем очень вероятен небольшой снег, местами с дождем, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на 12 марта вместо юго-западного подует западный ветер и похолодает до +3. Усилится дождь, который не прекратится и днем. Потеплеет до +8.

Ночью в четверг, 13 марта, будет почти такая же погода, что и сутками ранее, только дождь обещают не такой сильный. Днем будет выглядывать солнце. Просветы в тучах сменятся небольшим дождем. Зато температура поднимется до +10 градусов.

В ночь на субботу, 14 марта, подует северо-западный ветер. При +1 градусе пойдет дождь, переходящий в снег. Днем потеплеет до +6. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ночью в пятницу, 15 марта, снова сменится ветер – на этот раз на северо-восточный, который принесет с собой -2 градуса. Днем ртутный столбик подскочит до +3. Целые сутки обещают небольшой снег.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области водителя, сбившего насмерть студентку, отправили в колонию-поселение
Инспекторы не рекомендуют воронежцам пересаживаться на мотоциклы
Во время обысков по делу арестованного за взятку воронежского ректора нашли внушительный автопарк
Стелу и памятник на площади Победы в Воронеже очистят пескоструем
В Воронеже женщина вышла замуж за вьетнамца за 45 тысяч рублей
В Воронежской области разыскивают убийцу, зарезавшего двух мужчин
В Воронежской области за гибель рабочего на пожаре будут судить генерального директора
Фестиваль «Крымская весна» пришлось отменить в Воронеже из-за коронавируса
В Воронеже отключат отопление в 54 многоэтажках
В Воронеже по жалобе жильца одной квартиры закрыли лифт для всего дома
В Воронежской области сливали канализационные стоки в заказник «Каменная степь»
В Воронеже синоптики обещают снег
Несмотря на вспышку коронавируса, итальянские артисты собираются на Платоновский фестиваль в Воронеж
В Воронеже установлены еще два температурных рекорда
В Воронежской области фальшивомонетчики используют сайты бесплатных объявлений
У экс-супруги обвиняемого во взятке воронежского ректора нашли недвижимость в Италии и Турции
В Воронежской области мужчина угнал «семерку», утопил ее в грязи и сжег
В Воронежской области прокуратура потребовала устранить ошибки в квитанциях на вывоз мусора
Ректор воронежского опорного вуза из «подозреваемого» стал «обвиняемым» по делу о взятке
В воронежском «Буране» - новый генеральный директор
Вернувшиеся из стран со вспышками коронавируса воронежцы могут получить больничный без посещения медорганизации
Воронежец испугался «хакерской атаки» и потерял 140 тысяч рублей
В Воронеже 8 марта отравился насмерть студент института искусств