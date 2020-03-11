2020-03-11T17:22:50+03:00
Общество

В Воронеже установлены еще два температурных рекорда

10 марта столбик термометра поднимался до отметки +19 градусов
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежские синоптики рассказали еще о двух температурных рекордах. Они были установлены 10 и 11 марта.

- 10 марта температурный максимум составил 19,4 градуса, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – Прежний рекорд был побит очень намного. До этого самым теплым днем 10 марта был в 2016 году. Тогда столбик термометра достиг отметки в 11 градусов ровно. 11 марта уже была зафиксирована температура в 14 градусов. Ранее самым теплым этот день был в 2014 году - +12,8 градусов.

Напомним, еще два температурных рекорда были зафиксированы 8 и 9 марта. В женский праздник ртутный столбик взлетел до 16,3 градусов (ранее рекорд был равен +12,7). А 9 марта температура поднималась до 15,5 (до этого высшая точка термометра в этот день +12,8).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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