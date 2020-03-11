2020-03-11T16:59:57+03:00
Общество

В Воронежской области фальшивомонетчики используют сайты бесплатных объявлений

Мошенники стараются покупать дорогостоящие товары
Татьяна МИСТЮКОВА
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..Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Начальник отделения по борьбе с преступностью в сфере фальшивомонетничества УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области Олег Нагин рассказал, что с начала этого года в регионе зарегистрирован 121 факт сбыта поддельных купюр.

- В Богучарском районе работник торговли обнаружил, что получил от покупателя фальшивую купюру, о чем сразу же сообщил в полицию. Опергруппа просмотрела близлежащие камеры видеонаблюдения. Так установили номер машины подозреваемого, и по ориентировке сотрудники ГИБДД ее остановили. При досмотре у тех, кто был в машине, обнаружили фальшивые деньги. Выяснилось, что они являются жителями другого региона. Путь их лежал в Москву через нашу область. Эти же люди в Воронеже отметились при покупке товаров через популярный сайт бесплатных объявлений. Член этой группы приобрел за поддельные купюры бэушный 11-ый айфон. За него он «заплатил» 45 тысяч рублей. Затем за чуть меньше деньги этот телефон он перепродал.

По его словам, в последнее время наметилась определенная тенденция: фальшивомонетчики стараются сразу сбыть крупную сумму поддельных денег, совершая дорогостоящие покупки через сайты бесплатных объявлений. Они «охотятся» на телефоны, спортивные тренажеры стоимостью 50-60 тысяч рублей и больше.

- Этот телефон человеку кавказской внешности продавала девушка. Покупка произошла где-то во дворе дома. Она получила от него 45 тысяч и пошла домой, а на следующий день девушка этими «деньгами» хотела оплатить кредит в банке. Там и обнаружили фальшивки. Потом пострадавшая обратилась уже к нам, - сказал полицейский.

За сбыт поддельных купюр подозреваемым грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. По его словам, в последнее время фальшивомонетчики разработали специальные памятки, как сбыть подделки. Там расписано, что нужно делать, чтобы не попасться сотрудникам внутренних органов.

- Мы разграничиваем людей на два типа: добросовестный сбытчик, который не знал, что расплачивается фальшивкой, и гражданин, который пошел на преступление осознанно. Когда человек говорит, что эту купюру ему выдал банкомат, а о том, что она фальшивка, он узнал на кассе, то в большинстве случаев все эти доводы являются ложными. Банкоматы выдают подлинные купюры, - пояснил Олег Нагин.

Иногда на сбыт фальшивок люди идут от отчаяния.

- Не так давно мы задержали жителя другого региона, который сбывал 200-рублевые купюры, напечатанные у себя дома на принтере. Выяснилось, что его супруга тяжело больна, поэтому в семье не было денег. Таким образом, мужчина пытался выйти из сложной ситуации, - рассказал сотрудник МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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