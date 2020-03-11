В Воронежской области прокуратура потребовала устранить ошибки в квитанциях на вывоз мусора

11 Март 2020 2020-03-11T15:57:20+03:00

В платежки в Таловском районе внесли неверные сведения о количестве жильцов

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С начала 2020 года вслед за Воронежем жители нескольких районов области начали получать квитанции на вывоз твердых коммунальных отходов. Однако с первого дня в платежках обнаружилась масса ошибок, касающихся количества прописанных (именно эти данные служат основанием для начисления платы в частных домах). Такие нарушение выявила прокурорская проверка ООО «Вега», обслуживающего жителей Таловского района.

- Также выявлены случаи указания недостоверных сведений о собственниках жилого помещения или не указания данных сведений вовсе, - отметили в прокуратуре Воронежской области. - В связи с выявленными нарушениями закона, прокурор района внес представление руководителю ООО «Вега» об их устранении и привлечении виновных лиц к ответственности.

Кстати, раньше аналогичное представление в адрес компании внес и прокурор Аннинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU