2020-03-11T15:57:20+03:00
Общество

В Воронежской области прокуратура потребовала устранить ошибки в квитанциях на вывоз мусора

В платежки в Таловском районе внесли неверные сведения о количестве жильцов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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С начала 2020 года вслед за Воронежем жители нескольких районов области начали получать квитанции на вывоз твердых коммунальных отходов. Однако с первого дня в платежках обнаружилась масса ошибок, касающихся количества прописанных (именно эти данные служат основанием для начисления платы в частных домах). Такие нарушение выявила прокурорская проверка ООО «Вега», обслуживающего жителей Таловского района.

- Также выявлены случаи указания недостоверных сведений о собственниках жилого помещения или не указания данных сведений вовсе, - отметили в прокуратуре Воронежской области. - В связи с выявленными нарушениями закона, прокурор района внес представление руководителю ООО «Вега» об их устранении и привлечении виновных лиц к ответственности.

Кстати, раньше аналогичное представление в адрес компании внес и прокурор Аннинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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