В воронежском «Буране» - новый генеральный директор

11 Март 2020 2020-03-11T15:42:46+03:00

Им стал Михаил Бирюков, еще недавно бывший и.о. главного тренера команды

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В «Буране» большие кадровые перестановки. По решению региональной федерации хоккея генеральным директором клуба стал Михаил Бирюков. Он тут же назначил своего предшественника на этом посту Евгения Филимонова спортивным директором.

Напомним, воспитанник ярославской хоккейной школы, двукратный чемпион мира Михаил Бирюков пришел в «Буран» на должность менеджера по спортивным операциям, но с октября 2019 года возглавил тренерский штаб команды, правда с приставкой и.о. Видимо, в федерации хоккея полагают, что с чисто управленческими функциями он справляется лучше. Тем более что под руководством Бирюкова «ураганные» не смогли выйти в плей-офф. Впрочем, это «Бурану» не удается сделать уже давно.

Команда, между тем, с 17 по 28 марта проведет первый в межсезонье сбор. «Ураганные» на нем будут заниматься под руководством Сергея Королева и Александра Буйницкого. На сбор привлекли несколько молодых игроков фарм-клуба «Бурана» - ХК «Россошь».

Состав команды на сборе:

вратари: Егор Литвинцев и Захар Виноградов (оба «Россошь»), Захар Жиряков (ДЮСШ №24 им. В. Третьяка);

защитники: Иван Ковалев, Юрий Маслов, Глеб Штайгер, Егор Баланов, Дмитрий Кузнецов, Вадим Ефимов, Павел Белов, Артем Шатов и Никита Токарев (все трое – «Россошь»);

нападающие: Аслан Раисов, Егор Алешин, Магомед Гимбатов, Александр Шипилов, Александр Чиглинцев, Булат Байкеев, Даниил Акиньшин, Дмитрий Попов, Никита Аноховский. Кроме того, из «Россоши» пригласили Святослава Дорохова, Кирилла Конопкина, Илью Болдырева , Никиту Васюкова, Виктора Бобрешова, Александра Лощакова и Даниила Войтко.

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ИСТОЧНИК KP.RU