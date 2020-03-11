Воронежец испугался «хакерской атаки» и потерял 140 тысяч рублей

11 Март 2020 2020-03-11T15:18:05+03:00

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30-летний житель Коминтерновского района испугался «хакерской атаки». Ему якобы позвонил сотрудник банка и сообщил, что служба безопасности зафиксировала неладное с банковским счетом клиента.

Мошенник предложил остановить хищение, для этого нужно было лишь предоставить ему персональные данные банковской карты. Воронежец сообщил конфиденциальную информацию, и тут же с его счетов списали около 140 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают жителей региона соблюдать бдительность при переводе средств по неизвестным реквизитам и никому не сообщать персональные данные банковских карт - даже сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU