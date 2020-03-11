В Воронежском зоопитомнике у пары курдючных овец родился первый малыш

11 Март 2020 2020-03-11T15:07:05+03:00

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В Воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» у пары курдючных овец впервые появилось потомство. Малыш родился в начале февраля. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети. Сотрудники также поделились милыми фотографиями ягненка.

Фото: из группы «Червленого Яра» в соцсети.

Первое время мама с ребенком находились в закрытом помещении, так как на улице было довольно прохладно для новорожденного. Сейчас животные уже переведены в уличный вольер. Маленький барашек питается молоком матери, уже довольно подрос и чувствует себя хорошо.

Посетителям напомнили, что наблюдать за животными можно лишь на расстоянии. Их нельзя тревожить, а также кормить с рук.

Курдючные овцы живут в зоопитомнике с 2018 года. Это порода домашних овец, отличительной чертой которых является наличие курдюка. Это кожаный мешок, который находится под хвостом. Там скапливаются питательные вещества, которые организм расходует, если животное голодает. Жировой мешок похож на полукруг или сердцевидную подушку, которая может свисать до первых суставов на задних ногах.

ИСТОЧНИК KP.RU