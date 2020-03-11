2020-03-11T15:07:05+03:00
Дом. Семья

В Воронежском зоопитомнике у пары курдючных овец родился первый малыш

Барашек питается молоком матери и чувствует себя хорошо
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Червленого Яра» в соцсети.Фото: из группы «Червленого Яра» в соцсети.
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В Воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» у пары курдючных овец впервые появилось потомство. Малыш родился в начале февраля. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети. Сотрудники также поделились милыми фотографиями ягненка.

Фото: из группы «Червленого Яра» в соцсети.

Фото: из группы «Червленого Яра» в соцсети.

Первое время мама с ребенком находились в закрытом помещении, так как на улице было довольно прохладно для новорожденного. Сейчас животные уже переведены в уличный вольер. Маленький барашек питается молоком матери, уже довольно подрос и чувствует себя хорошо.

Посетителям напомнили, что наблюдать за животными можно лишь на расстоянии. Их нельзя тревожить, а также кормить с рук.

Курдючные овцы живут в зоопитомнике с 2018 года. Это порода домашних овец, отличительной чертой которых является наличие курдюка. Это кожаный мешок, который находится под хвостом. Там скапливаются питательные вещества, которые организм расходует, если животное голодает. Жировой мешок похож на полукруг или сердцевидную подушку, которая может свисать до первых суставов на задних ногах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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