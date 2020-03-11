В заповеднике Воронежской области сняли на видео скрытную куницу
Специалисты Хоперского государственного природного заповедника 11 марта поделились фото и видео с осторожным и скрытным зверьком – куницей. Это хищное млекопитающее среднего роста с красивым телом и большим хвостом.
Представители семейства куньих великолепные охотники, обладают развитой моторикой лап, а также острыми клыками и когтями, способными нанести рваные раны. Учитывая, что это еще и шустрый зверек, то запечатлеть на фото и видео его достаточно сложно.
- Взрослые особи занимаются «гимнастикой», что позволяет им прожить до 20 лет, а детеныши постоянно играют, издавая воркование, - отметили в заповеднике.
Куница в Хоперском заповеднике Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU