В заповеднике Воронежской области сняли на видео скрытную куницу

11 Март 2020 2020-03-11T14:48:37+03:00

Взрослые особи занимаются «гимнастикой», что позволяет им прожить до 20 лет

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Специалисты Хоперского государственного природного заповедника 11 марта поделились фото и видео с осторожным и скрытным зверьком – куницей. Это хищное млекопитающее среднего роста с красивым телом и большим хвостом.

Представители семейства куньих великолепные охотники, обладают развитой моторикой лап, а также острыми клыками и когтями, способными нанести рваные раны. Учитывая, что это еще и шустрый зверек, то запечатлеть на фото и видео его достаточно сложно.

- Взрослые особи занимаются «гимнастикой», что позволяет им прожить до 20 лет, а детеныши постоянно играют, издавая воркование, - отметили в заповеднике.

Куница в Хоперском заповеднике Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU