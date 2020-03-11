В Воронежской области уменьшилось число впервые заболевших туберкулезом

11 Март 2020 2020-03-11T14:38:52+03:00

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В Воронежской области отмечается положительная динамика основных эпидемиологических показателей по туберкулезу. Об этом на встрече с журналистами сообщил главврач КУЗ ВО «Воронежского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.С. Похвисневой» и главный внештатный фтизиатр региона Сергей Корниенко.

Так, в 2019 году зарегистрировано 515 впервые выявленных больных туберкулезом. В 2018 году этот показатель был равен 568. Число заболевших туберкулезом постоянных жителей области составило 386 человек, а в 2018 было 459.

Общее число заболевших туберкулезом в возрасте до 18 лет за этот год составило 20 человек. (2016 – 17, 2017 – 18, 2018 - 15), в том числе из постоянно проживающего населения – 18. Из всех 20 случаев заболевания кроме двух человек, официально зарегистрированных как жители других территорий, еще два ребенка выявлены при первичном обследовании в РБ как прибывшие из другой территории и прописавшиеся в Воронежской области. Таким образом, истинное число заболевших жителей области составило 16 человек (2018 – 15 человек). Выявление еще четырех случаев среди прибывших из других территорий говорит о налаженной работе по своевременному выявлению туберкулеза в регионе.

Из числа заболевших в этом году было 13 детей и 7 подростков.

- Увеличение показателя заболеваемости туберкулезом детско-подросткового населения во многом объясняется улучшением диагностики и выявляемости в результате массового иммунологический скрининга детского населения 8-17 лет Диаскинтестом и широким использованием для дообследования метода МСКТ, - отметил Сергей Корниенко.

Уменьшилось и количество смертей от заболевания. В 2019 году умерло 48 человек, а в 2018 - 50. Территориальный показатель смертности от туберкулеза составил 2,1 на 100 тыс. населения. Среди постоянных жителей смертность от туберкулеза снизилась по сравнению с предыдущим годом на 6,2% и составила 1,5 на 100 тыс. населения (2018 г. – 1,6. В абсолютных цифрах: от туберкулеза умерло 35 постоянных жителей, а 2018-м таких было 37.

ИСТОЧНИК KP.RU