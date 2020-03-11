Воронежская компания заплатит 70 тысяч штрафа за найм работников без заключения трудового договора

11 Март 2020 2020-03-11T14:31:58+03:00

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Больше двух десятков электромонтажников трудились по найму ООО «Камаизоляция» на воронежском заводе СК. Однако, как выяснила проверка прокуратуры Левобережного района, - без оформления согласно с требованиями Трудового кодекса. С рабочими не заключили трудовые договоры.

- Государственная инспекция труда Воронежской области, рассмотрев дело, признала общество виновным в нарушении требований КЗОТ, - рассказали в прокуратуре. - ООО «Камаизоляция» назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU