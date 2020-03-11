Воронежская компания заплатит 70 тысяч штрафа за найм работников без заключения трудового договора
Больше двух десятков электромонтажников трудились по найму ООО «Камаизоляция» на воронежском заводе СК. Однако, как выяснила проверка прокуратуры Левобережного района, - без оформления согласно с требованиями Трудового кодекса. С рабочими не заключили трудовые договоры.
- Государственная инспекция труда Воронежской области, рассмотрев дело, признала общество виновным в нарушении требований КЗОТ, - рассказали в прокуратуре. - ООО «Камаизоляция» назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU