Воронежцы спрятали больше килограмма героина за воздуховодом автомобиля

11 Март 2020 2020-03-11T14:21:25+03:00

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В Рамонском районе на 466 километре трассы М-4 «Дон» силовики остановили автомобиль «Хендай Солярис». В тайнике, расположенном за магистралью воздуховода машины, полицейские обнаружили 15 свертков с героином. Общая масса наркотика – 1,3 килограмма.

28-летний водитель и его 30-летний пассажир признались, что забирали крупные партии наркотиков в лесу в Московской области. Затем они сами оборудовали тайники в Воронеже. У мужчин изъяли банковские карты, на которые им перечисляли деньги. Их отправили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Наркокурьерам грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU