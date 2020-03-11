За последние дни в Воронеже и области произошло более 100 пожаров из-за сухой травы

11 Март 2020 2020-03-11T13:05:46+03:00

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В Воронеже и области участились случаи горения сухой травы. Так, 10 марта подобный пожар случился в микрорайоне Шилово. В районах области фиксируются загорания камыша в труднодоступных местностях, травы на полях и мусора.

- За последние дни пожарными подразделениями осуществлено более 100 выездов на тушение пожаров такого рода. Радует только то, что угрозы жилью и инфраструктуре нет нигде. Причина в 99% пожаров одна - человеческий фактор, случайно или умышленно. Поэтому просим жителей, особенно в сельской местности, крайне аккуратно обращаться с огнем, поскольку неконтролируемый пал травы абсолютно непредсказуем, - прокомментировали в ГУ МЧС по Воронежской области.

Совместно с правительством области сейчас прорабатывается вопрос о введении особого противопожарного режима ранее, чем обычно, в связи с ранней весной. Обычно он вводится 30 апреля, но теперь сроки могут сдвинуться.

ИСТОЧНИК KP.RU