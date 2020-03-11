В Воронеже начали пилить липы на проспекте Революции

11 Март 2020 2020-03-11T14:28:09+03:00

Большинству деревьев - около 55 лет – в это время они начинают сильнее болеть

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11 марта на проспекте Революции начали удалять деревья. В мэрии Воронежа объяснили, что это связано с планами по реконструкции этой центральной улицы. Решается вопрос о замене существующих зеленых насаждений на крупномерные саженцы высотой не менее 3,5-4 метров и обхватом ствола 12-16 см.

Большинству лип на проспекте Революции - около 55 лет. В городских условиях у этих деревьев после 50 лет проявляются болезни – такие как тиростромоз, поражение стволов, краевое неинфекционное усыхание листвы. Ежегодно на проспекте удаляется по 10-20 сухостойных деревьев.

В этом году планируется удалить только аварийные деревья. Полное обновление озеленения пройдет вместе с работами по комплексной реконструкции.

- Учитывая, что жизненный цикл городских насаждений не превышает 50 лет, попытки еще какое-то время сохранять имеющиеся на проспекте Революции деревья являются бесперспективными. Если можно приурочить работы по компенсационной высадке к реконструкции проспекта – это идеальный вариант, когда можно решить сразу несколько проблем. В противном случае, будет требоваться дополнительный демонтаж, потому что через два-три года деревья все равно придется удалить, – сказал завкафедрой экологии, защиты леса и лесного охотоведения ВГЛТУ, профессор Николай Харченко.

В ближайшее время также начнутся работы по уходу за насаждениями по улицам Меркулова, Героев Сибиряков, Кольцовская, в парке Мостозавода, на территориях, прилегающих к парку «Орленок» и площади Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU