Воронежцев снова предупреждают о сильном ветре

11 Март 2020 2020-03-11T12:40:31+03:00

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В четверг, 12 марта, в Воронеже и области усилится ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду. В связи с этим спасатели призывают жителей проявлять осторожность и заранее закрепить слабые конструкции на своих подворьях.

Прохожим на улице следует обращать внимание на целостность линий электропередач, а при обрыве проводов – сообщать в аварийную службу.

- Рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40.

ИСТОЧНИК KP.RU