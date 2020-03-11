2020-03-11T12:14:08+03:00
Общество

Повышение тарифа на капремонт не отразилось на платежеспособности жителей Воронежской области

Собираемость взносов в феврале осталась на уровне 92%
Елена ФЕДЯШЕВА
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Самые дисциплинированные плательщики живут в БорисоглебскеСамые дисциплинированные плательщики живут в БорисоглебскеФото: из архива «КП»
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В первый месяц после подорожания тарифа на капремонт собираемость платы составила 92%. Это, по данным Фонда капремонта, свидетельствует о том, что жители спокойно восприняли повышение платы с 6,6 до 9,08 рубля за квадратный метр.

Самыми дисциплинированными плательщиками являются жители Борисоглебска (здесь собираемость в феврале составила 113%), Нижнедевицком (111,7%), Новохоперском (104,8%), Ольховатском (103,3%) и Подгоренском (103,1%) районах. Их жители еще и частично погасила задолженность по плате за предыдущие месяцы.

- Корректировка размера взноса с 6,6 до 9,08 руб. за 1 кв. м., а также ежегодное софинансирование из бюджета Воронежской области работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в размере 450 млн руб. позволят сохранить темпы модернизации многоквартирного жилфонда, необходимые для восстановления эксплуатационных качеств ветшающих многоэтажек, - пояснили в пресс-службе Фонда капремонта Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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