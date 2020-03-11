2020-03-11T12:13:30+03:00
Происшествия

Воронежец ушел с работы и пропал

Коллега подвез Ивана Мерзлякова до Шилово, но домой он так и не вернулся
Юрий КОЗЛОВ
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Ивана Мерзлякова ищут вторые сутки.Ивана Мерзлякова ищут вторые сутки.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
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В понедельник, 9 марта, пропал 59-летний Иван Мерзляков. Мужчина работал в Гремячье и домой обычно ездил на автобусе. Но два дня назад его подвез до микрорайона Шилово коллега. Дальше мужчина собирался добраться до дома сам. Но в итоге так туда и не вернулся. Жена и дети принялись звонить по мобильному, но глава семьи оставил его на работе. В тот день он почувствовал себя больным и отпросился, чтобы отлежаться дома. Возможно, из-за плохого самочувствия и забыл телефон.

К поискам мужчины подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж». Нужна помощь добровольцев. Они могут связаться с одним из организаторов поисков по телефону 8-903-654-20-06.

Приметы Ивана Мерзлякова: рост 165 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые с проседью, карие глаза. Был одет в камуфляжную куртку, джинсы, на нем были черные ботинки и черная шапка. С собой носил сумку цвета хаки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится пропавший мужчина, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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