Воронежец ушел с работы и пропал

11 Март 2020 2020-03-11T12:13:30+03:00

Коллега подвез Ивана Мерзлякова до Шилово, но домой он так и не вернулся

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 9 марта, пропал 59-летний Иван Мерзляков. Мужчина работал в Гремячье и домой обычно ездил на автобусе. Но два дня назад его подвез до микрорайона Шилово коллега. Дальше мужчина собирался добраться до дома сам. Но в итоге так туда и не вернулся. Жена и дети принялись звонить по мобильному, но глава семьи оставил его на работе. В тот день он почувствовал себя больным и отпросился, чтобы отлежаться дома. Возможно, из-за плохого самочувствия и забыл телефон.

К поискам мужчины подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж». Нужна помощь добровольцев. Они могут связаться с одним из организаторов поисков по телефону 8-903-654-20-06.

Приметы Ивана Мерзлякова: рост 165 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые с проседью, карие глаза. Был одет в камуфляжную куртку, джинсы, на нем были черные ботинки и черная шапка. С собой носил сумку цвета хаки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится пропавший мужчина, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU