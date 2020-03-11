В Воронеже ночью горел дом

11 Март 2020 2020-03-11T11:28:20+03:00

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В ночь на 11 марта на улице Дальневосточной Левобережного района загорелся одноэтажный жилой дом.

- О пожаре нам сообщили в 00.50, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – На место ЧП выехали 24 человека на семи машинах. Пожар потушили в 1.31. В доме с мансардой 8х12 метров огонь уничтожил металлическую веранду 4х2,5 м. Кроме того, пламя сильно повредило крышу на площади 40 «квадратов», однако она не рухнула. Также повреждены огнем коридор 2х1,5 м. и кухня 2х2,5 м. по всей площади. По оперативным данным, на пожаре никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU