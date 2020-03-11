Воронежцам сыграют известный трубач и пианист

11 Март 2020 2020-03-11T11:14:27+03:00

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14 марта в Воронеже выступят известные музыканты Владислав Лаврик и Яков Кацнельсон. Трубач Владислав Лаврик - лауреат нескольких международных конкурсов. С 2001 года играет в Российском национальном оркестре, с 2009 года музыкант совмещает сольную карьеру и работу в оркестре с дирижерской деятельностью. Яков Кацнельсон учился у Элисо Вирсаладзе. Является лауреатом и дипломантом международных конкурсов - имени Баха в Лейпциге (1996), имени Бельгийской королевы Елизаветы в Брюсселе (1999), Анды в Цюрихе (2000), II Международного конкурса пианистов в Тбилиси (2001), Первого международного конкурса пианистов имени Рихтера в Москве (2005). Принимал участие в международных музыкальных фестивалях: «Пятое клавирное лето» в Фирзене (Германия), Бернара Казадезюса в Каннах (Франция), Памяти Олега Когана в Кройте (Германия, 1995 и 2005), Святослава Рихтера в Тарусе (2002, 2005), фестивале камерной музыки в Утрехте (2008). Постоянный участник фестиваля «Возвращение» в Москве и фестиваля на острове Хииюмаа (Эстония). Пианист регулярно исполняет камерную музыку и сотрудничал с такими артистами, как Борис Бровцын, Максим Рысанов, Миша Майский, Юлиан Рахлин.

В программе концерта прозвучат Симфония №4 Бетховена, Симфониетта Шостаковича, Концерт № 1 для фотрепиано с оркестром Шостаковича.

Музыканты выступят в ВКЗ 14 марта в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU