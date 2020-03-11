В Воронежской области мотоциклист насмерть сбил пешехода и сам попал в больницу
58-летний пешеход погиб во вторник, 10 марта, на улице 50 лет Октября в городе Острогожске. Несчастный попал под колеса мотоцикла «Хонда», которым управлял 38-летний местный житель.
Полученные в результате ДТП травмы оказались настолько серьезными, что пешеход не дожил до приезда врачей. Водитель мотоцикла также получил ранения и попал в больницу.
Сотрудники полиции начали проверку для выяснения обстоятельств ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU