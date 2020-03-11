В Воронежской области мотоциклист насмерть сбил пешехода и сам попал в больницу

11 Март 2020 2020-03-11T10:44:36+03:00

Пешеход не дожил до приезда врачей Фото: из архива «КП»

Погибшему было 58 лет

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58-летний пешеход погиб во вторник, 10 марта, на улице 50 лет Октября в городе Острогожске. Несчастный попал под колеса мотоцикла «Хонда», которым управлял 38-летний местный житель.

Полученные в результате ДТП травмы оказались настолько серьезными, что пешеход не дожил до приезда врачей. Водитель мотоцикла также получил ранения и попал в больницу.

Сотрудники полиции начали проверку для выяснения обстоятельств ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU