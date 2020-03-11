2020-03-11T10:19:00+03:00
Происшествия

Под Воронежем в опрокинувшемся ВАЗе погибла девушка-водитель

Авария произошла на трассе "Дон" в Рамонском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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В полиции начали проверку по факту ДТПВ полиции начали проверку по факту ДТПФото: из архива «КП»
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Во вторник, 10 марта, на трассе «Дон» в Рамонском районе около семи часов вечера произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 30-летняя жительница Воронежа, управляя автомобилем ВАЗ-2114, допустила съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП девушка получила серьезные травмы и погибла до приезда скорой помощи.

Всего в этот день на дорогах региона произошли 114 ДТП, в 10 авариях пострадали 12 человек, двое погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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